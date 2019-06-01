Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на газету Star.
В МИД Нидерландов сообщили, что приняли во внимание заявления Мохамада, отметив, что Малайзия всегда поддерживала как двустороннее расследование, так и в рамках Совместной следственной группы, передает RTL.
Ранее малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Он отметил, что обвинения против российской стороны не имеют под собой никаких доказательств, а ракета, которой был сбит лайнер, производится не только в России, но и на Украине.