Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

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Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на газету Star.

В МИД Нидерландов сообщили, что приняли во внимание заявления Мохамада, отметив, что Малайзия всегда поддерживала как двустороннее расследование, так и в рамках Совместной следственной группы, передает RTL.

Ранее малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Он отметил, что обвинения против российской стороны не имеют под собой никаких доказательств, а ракета, которой был сбит лайнер, производится не только в России, но и на Украине.