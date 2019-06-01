Арестован обвиняемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского

Суд Москвы принял решение об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Срок ареста установлен до 7 июля.

Ранее сообщалось, что жена готова внести залог в 1,5 млн рублей за обвиняемого в убийстве любовницы экс-главу Раменского.

По данным СК, Кулаков мог убить любовницу из-за «личных неприязненных отношений» в ночь на 2 мая в салоне автомобиля.