Жена готова внести залог за обвиняемого в убийстве любовницы экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Об этом сообщил адвокат Артем Сарбашев, передает ТАСС.

Сумма залога предлагается в 1, 5 млн рублей.

«Просим рассмотреть наше ходатайство о мере пресечения в виде залога в размере 1,5 млн рублей. Они будут внесены супругой моего подзащитного», — сказал Сарбашев.

Ранее защита попросила отпустить под залог экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова.

По данным СК, Кулаков мог убить любовницу из-за «личных неприязненных отношений» в ночь на 2 мая в салоне автомобиля.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Убийство», и в скором времени в отношении Кулакова изберут меру пресечения.