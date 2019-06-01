Обвиняемого в убийстве любовницы экс-главу Раменского просят отпустить под залог

Защита попросила отпустить под залог экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве его любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

«Просим рассмотреть наше ходатайство о мере пресечения в виде залога в размере 1,5 млн рублей», — сказал адвокат Артем Сарбашев.

Также стало известно, что защита Кулакова подала ходатайство о продлении срока задержание на 72 часа.

Ранее следствие предъявило обвинение экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову в убийстве Евгении Исаенковой.

По данным СК, Кулаков мог убить любовницу из-за «личных неприязненных отношений» в ночь на 2 мая в салоне автомобиля.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Убийство», и в скором времени в отношении Кулакова изберут меру пресечения.