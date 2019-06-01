Трамп прокомментировал массовый расстрел в Вирджинии

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич.

По его словам, он поговорил с губернатором штата Виргиния Ральфом Нортэмом, а также с мэром и вице-мэром Вирджиния-Бич, выразив соболезнования по поводу происшествия.

«Вчера вечером я поговорил с губернатором Вирджинии Ральфом Нортамом, а также с мэром и вице-мэром Вирджиния-Бич, чтобы выразить соболезнования этому прекрасному сообществу. Федеральное правительство рядом и продолжит быть рядом, что бы ни понадобилось. Да благословит Бог семьи и всех!» — написал Трамп.

Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.

Ранее стало известно о личности стрелка из Вирджинии.