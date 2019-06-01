Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось почти до 80

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Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что число пострадавших в результате взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 79, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Среди обратившихся за медицинской помощью 38 работников завода и 41 житель города.

В настоящий момент в больницах находятся 15 человек: одна пациентка в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.