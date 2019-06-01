Есть ли угроза химического заражения после взрывов в Дзержинске, сообщили власти

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Главы Дзержинска Иван Носков сообщил, что угрозы химического заражения после взрывов на заводе «Кристалл» нет, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что нет угрозы новых взрывов.

«Более 400 спасателей находится на месте, работает более 50 единиц техники. Организованы оперативные группы, которые объезжают территории. Определяем размер ущерба», — сообщил Носков.

По его данным, пожар на заводе локализован.

Ранее количество пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом увеличилось до 38 человек.