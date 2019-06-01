Экс-главе Раменского предъявили обвинение в убийстве любовницы

Следствие предъявило обвинение экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову в убийстве Евгении Исаенковой. Об этом сообщил его адвокат Артем Сарбашев, передает РЕН ТВ.

Адвокат подчеркнул, что Кулаков своей вины не признает и заявляет, что не видел убитую 2 мая.

До этого стало известно, что Кулаков задержан по подозрению в убийстве любовницы Исаенковой.

По данным СК, Кулаков мог убить любовницу из-за «личных неприязненных отношений» в ночь на 2 мая в салоне автомобиля.

Уточняется, что по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Убийство», и в скором времени в отношении Кулакова изберут меру пресечения.