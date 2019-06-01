В Дзержинске ввели режим ЧС после взрывов на заводе
В Нижегородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение приняли власти Дзержинска, где 1 июня произошли взрывы на заводе, передает ТАСС.
Как выяснилось, первый взрыв произошел в 11.45 мск. Взрывной волной выбило стекла в районе трех километров от места взрыва. Однако после этого было еще несколько взрывов.
По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».
По данным Минздрава, в настоящее время за медицинской помощью обратились уже 27 человек.
Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов заявил, что два человека пропали без вести после ЧП.