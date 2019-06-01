Отца президента Конго похоронят через два года после смерти

Торжественный похороны отца главы Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди — известного оппозиционера Этьена Чисикеди состоятся спустя два года после его смерти. Об этом сообщает «Би-би-си».

Этьен Чисикеди умер 1 февраля 2017 года в возрасте 84 лет и все это время его тело находилось в похоронном бюро. По данным издания, тело отца главы Конго доставили домой только в четверг, 30 мая. Ранее этого не удавалось сделать из-за ссоры между его семьей и бывшим правительством.

Как отмечается, проститься с Этьеном Чисикеди, гроб которого на сутки оставили на спортивном стадионе, пришли десятки тысяч людей, в том числе президенты Руанды и Анголы Поль Кагаме и Жуан Лоренсу.

После церемонии прощания Чисекеди похоронят в частной резиденции, заключило издание.