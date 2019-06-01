Укус клеща не повысит иммунитет человека, заявили в Роспотребнадзоре

Советник директора центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев заявил, что укусы клещей не могут повысить иммунитет человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого супруга бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского Наталья призвала жителей Сибири не бояться клещевого энцефалита из-за его пользы. По ее мнению, укусы клещей полезны, а клещевые инфекции можно лечить гомеопатическими средствами.

По словам Малеева, Толоконская пытается такими заявлениями популяризовать гомеопатию.

«Укусы клещей никак не могут повысить иммунитет», — подчеркнул Малеев.

Он также отметил, что от энцефалита может спасти только вакцинация. При укусе клещей необходимо идти в больницу и сдавать клеща на анализ, добавил Малеев

Ранее в столичном депздраве призвали москвичей внимательно осматривать себя после прогулок из-за пробуждения клещей.