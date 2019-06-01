СК назвал возможный мотив главы Раменского района для убийства любовницы

Следователи назвали мотив для убийства зампредседателя общественной палаты Евгении Исаенковой, которую мог лишать жизни экс-глава Раменского района Андрей Кулаков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

До этого стало известно, что Кулаков задержан по подозрению в убийстве любовницы Исаенковой. Но он отрицает свою вину.

По данным СК, Кулаков мог убить любовницу из-за «личных неприязненных отношений».

В ведомстве пояснили, что чиновник мог убить женщину в ночь на 2 мая в салоне автомобиля.

Кроме того, в ближайшее время следствие планирует выбрать меру пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее сообщалось, что глава Раменского района Андрей Кулаков досрочно покинул свой пост.