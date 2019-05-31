«Иду помогать хорошему человеку»: последние слова убитой любовницы главы Раменского района

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Убитая любовница главы Раменского района Андрея Кулакова Евгения Исаенкова незадолго до смерти сказала семье, что ей нужно «помочь хорошему человеку». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, до двери ее проводила 10-летняя дочь. После этого Исаенкова села в свой автомобиль в ночь на 2 мая и уехала.

Уточняется, что она вбила в навигатор улицу Арктическая. Именно в этом районе спустя два дня обнаружили ее машину с трупом внутри. По предварительной информации, она умерла из-за удушения.

В убийстве заподозрили Кулакова, которого вызвали на допрос, и чья причастность к убийству была обнаружена после проверки на полиграфе. На настоящий момент чиновник задержан.

Ранее сообщалось, что тело Исаенковой обнаружили на пустыре для «любовных парочек».