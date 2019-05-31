На пустыре для «любовных парочек» обнаружили тело любовницы главы Раменского района
Тело убитой любовницы главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой было обнаружено в машине на пустыре. Об этом сообщает сайт «kp.ru».
Как отмечается, на этот пустырь часть приезжают «влюбленные парочки», чтобы уединиться в интимной обстановке.
Ранее сообщалось, что Кулаков, которого обвиняют в убийстве любовницы, не признал свою вину и заявил, что видел в последний раз Исаенкову 29 апреля.
По версии следователей, Кулаков убил женщину, «к которой испытывал личные неприязненные отношения», после чего скрылся с места преступления.