Друг погибшей замруководителя ОП Раменского рассказал о своем предчувствии

Друг погибшей замглавы Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой Илья Паймушкин рассказал о своих предчувствиях перед трагедией, сообщает РЕН.

По словам Паймушкина, женщина регулярно упоминала Андрея Кулакова.

«Да я это предчувствовал на самом деле. <...> Про главу района она часто говорила», — сказал мужчина.

Друг погибшей считает, что удушье предполагает тесные контакты между убийцей и жертвой.

Ранее сообщалось, что совместное видео главы Раменского района и его любовницы слили в Сеть.