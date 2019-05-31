Друг погибшей замруководителя ОП Раменского рассказал о своем предчувствии
Друг погибшей замглавы Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой Илья Паймушкин рассказал о своих предчувствиях перед трагедией, сообщает РЕН.
По словам Паймушкина, женщина регулярно упоминала Андрея Кулакова.
«Да я это предчувствовал на самом деле. <...> Про главу района она часто говорила», — сказал мужчина.
Друг погибшей считает, что удушье предполагает тесные контакты между убийцей и жертвой.
Ранее сообщалось, что совместное видео главы Раменского района и его любовницы слили в Сеть.