Удар тупым предметом и асфиксия стали причинами смерти любовницы главы Раменского района

Появилась информация, что причиной смерти убитой любовницы главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой могло стать не только удушение. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам одной из подруг убитой женщины, в свидетельстве о смерти фигурирует не только асфиксия.

Она отметила, что в заключении сказано также об ударе тупым предметом.

Ранее сообщалось, что Исаенкова оказалась заместителем председателя местной общественной палаты.

Она была найдена мертвой в собственном автомобиле, припаркованном в лесополосе, 4 мая 2019 года