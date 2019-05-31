В ООН прокомментировали объявление россиянина персоной нон грата в Косово

аместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак отреагировал на объявление россиянина, сотрудника миссии ООН в Косово, Михаила Краснощекова, персоной нон грата. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сотрудники ООН не подпадают под это определение.

Он добавил, что ООН не является государством

Термин неприменим к дипломатам, которые аккредитованы в другой стране, отметил Хак.

До этого премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили Краснощекова персоной нон грата из-за его действий «против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».