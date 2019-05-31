Супруга экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей

Супруга бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского Наталья призвала жителей Сибири не бояться клещевого энцефалита и-за его пользы, сообщают «Известия».

По ее мнению, сибиряки устойчивы к данному вирусу, так как были подвержены «естественной иммунизации».

Она добавила, что у сибиряков очень высокий иммунитет ко всем клещевым инфекциям.

«Ваше право выбирать! Применять для экстренной профилактики морально устаревший способ — иммуноглобулин или уникальные безвредные лекарства, которые поднимут ваш иммунитет», — добавила она.

Ранее в столичном депздраве призвали москвичей внимательно осматривать себя после прогулок из-за пробуждения клещей.