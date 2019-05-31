В Екатеринбурге создали рабочую группу по опросу о месте для храма
Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин подписал постановление о формировании рабочей группы по опросу жителей о месте возведения для храма. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, опрос горожан необходим, чтобы определиться с местом строительства храма святой Екатерины в городе.
Уточняется, что в рабочую группу вошли 25 человек, включая самого председателя гордумы Володина и главу города Александра Высокинского.
Также в составе группы оказались секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии Вениамин Райников и 10 представителей сообщества «Парки и скверы».
3 июня в зале заседаний гордумы пройдет первое собрание рабочей группы.
Ранее жители Екатеринбурга предложили построить храм на Марсе.