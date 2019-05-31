Нарушения в обращении с трупами выявлены в онкоцентре Блохина

В онкоцентре им. Блохина выявлены нарушения в обращении с трупами, свидетельствуют данные проверки Росздравнадзора, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Как оказалось, в медучреждении не была отлажена система обращения с телами умерших. В онкоцентре даже не было локальных служебных документов, которые определяют порядок идентификации и передачи тел в отделение патологической анатомии, а также порядок учета трупов и их выдачи.

«В онкоцентре Блохина в этом вопросе как не было порядка 10 лет назад, так и не было до сих пор. То есть у них нет системы обращения с усопшими», — пояснил «Газете.Ru» источник, знакомый с ходом проверки инцидента в НМИЦ им. Блохина.

Пять месяцев назад в морозильной камере московского НМИЦ им. Блохина были обнаружены трупы пациентов, скончавшихся более 10 лет назад.

Источники отмечают, что за это время в медучреждение так и не наладили порядок, регулирующий маршрутизацию тел усопших. Онкоцентр обязали исправить нарушения до 1 июня 2019 года.

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