Массовая драка произошла в университете Владикавказа
В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МВД.
Отмечается, что ведомство начало доследственную проверку по факту драки в вузе. Также в МВД рассказали, что в результате инцидента пострадал один человек. Он находится в больнице, угрозы его жизни нет.
Пользователи соцсетей распространили видеозаписи, на которых молодые люди с вилами, метлами и граблями нападают на группу других людей, между ними происходит драка. Утверждалось, что участниками драки являлись студенты Горского аграрного университета Владикавказа.
Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в поезде Новосибирск-Барнаул.