Массовая драка произошла в университете Владикавказа

В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МВД.

Отмечается, что ведомство начало доследственную проверку по факту драки в вузе. Также в МВД рассказали, что в результате инцидента пострадал один человек. Он находится в больнице, угрозы его жизни нет.

Пользователи соцсетей распространили видеозаписи, на которых молодые люди с вилами, метлами и граблями нападают на группу других людей, между ними происходит драка. Утверждалось, что участниками драки являлись студенты Горского аграрного университета Владикавказа.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в поезде Новосибирск-Барнаул.