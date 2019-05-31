Самолет времен Второй мировой войны разбился в Польше

В результате крушения самолета времен Второй мировой войны в Силезском воеводстве Польши погиб один человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное радио.

По имеющимся данным, погибшим является пилот самолета.

Отмечается, что разбившийся самолет был стилизован под британский истребитель Spitfire. Информация о том, какой модели самолет был в оригинале, не приводится.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета времен войны в США погибли два ветерана.