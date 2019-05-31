Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

По его словам, власти самопровозглашенной республики решили объявить россиянина персоной нон грата из-за его действий «против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».

Ранее сообщалось, что пострадавший в Косово россиянин доставлен в Белград.

Краснощекова задержали в Косово во время операции силовиков, позже его отпустили. Он был ранен и находился в больнице. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что российский гражданин был задержан в ходе мероприятий по борьбе с преступностью.