МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что достоверной информацией о причинах катастрофы SSJ-100 в настоящее время не обладает ни МАК, ни другие лица.

«Учитывая острую реакцию со стороны авиакомпании «Аэрофлот» в МАК будет проведено служебное расследование в отношении опубликованных материалов», — говорится в сообщении МАК.

В ведомстве подчеркнули, что высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК.

Ранее ведущий эксперт МАК Владимир Кофман заявил, что с катастрофой с SSJ-100 «все уже ясно» и объяснил ее «грубыми приземлениями». При этом он добавил, что отчеты МАК будут опубликованы 5 июня.

Впоследствии «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево.