Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта города Анастасию Голодову.
Уточняется, что самолет сел в Волгограде в 31 мая в 7.24 по местному времени (6.24 мск).
Как отмечается, самолет приземлился из-за пассажира, которому стало плохо на борту судна.
Голодова не уточнила подробности инцидента, сказав лишь, что человека после приземления самолета осмотрели медики.
По последним данным, самолет уже отправился в Сочи.
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