Волгоградцев оставили без света из-за краж на электроподстанциях

В Волгоградской области жителей Урюпинского района оставили без электричества из-за хищения оборудования на электроподстанциях, передает РИА «Новости».

Как отмечается, без света остались полторы тысячи жителей региона.

Выяснилось, что неизвестные вынесли с электроподстанций почти все оборудование и скрылись.

По последним данным, в настоящее время волгоградцам вернули свет.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч человек лишились электричества из-за метели под Иркутском.