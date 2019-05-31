Волгоградцев оставили без света из-за краж на электроподстанциях
В Волгоградской области жителей Урюпинского района оставили без электричества из-за хищения оборудования на электроподстанциях, передает РИА «Новости».
Как отмечается, без света остались полторы тысячи жителей региона.
Выяснилось, что неизвестные вынесли с электроподстанций почти все оборудование и скрылись.
По последним данным, в настоящее время волгоградцам вернули свет.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч человек лишились электричества из-за метели под Иркутском.