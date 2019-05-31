Москвичей предупредили о грозе в конце мая

На столицу России надвигаются грозовые тучи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам специалистов, в пятницу, 31 мая, в Москве и в МО будет пасмурно, пройдут дожди, а также местами возможно появление грозы.

При этом, ветер будет достигать до 17 м/с. В связи с этим в столице ввели «желтый» уровень погодной опасности.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до 26°С.