Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ
Верховная рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на «дискриминацию» коренных народов в России.
Как отмечается, в Раде считают, что в России якобы преследуют представителей коренных народов.
При этом парламент Украины призвал ввести санкции из-за «действий» России.
Ранее сообщалось, что в Раде обвинили Москву в дискриминации народов России.