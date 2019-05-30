Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ

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Верховная рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на «дискриминацию» коренных народов в России.

Как отмечается, в Раде считают, что в России якобы преследуют представителей коренных народов.

При этом парламент Украины призвал ввести санкции из-за «действий» России.

Ранее сообщалось, что в Раде обвинили Москву в дискриминации народов России.