Екатеринбургская епархия пожаловалась на нехватку храмов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/697/12030697/RIAN_2576768.HR-pic905-895x505-15831.jpg">

Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова заявила, что в Екатеринбурге не хватает храмов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, поэтому жители города предложили 53 площадки под строительство храма святой Екатерины.

Она также добавила, что в настоящее время в городе построено более 60 храмов.

Тамбова подчеркнула, что в Екатеринбурге еще 30 приходов, которые «ютятся в приспособленных помещениях».

Ранее сообщалось, что в РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге.