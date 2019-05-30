Екатеринбургская епархия пожаловалась на нехватку храмов
Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова заявила, что в Екатеринбурге не хватает храмов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, поэтому жители города предложили 53 площадки под строительство храма святой Екатерины.
Она также добавила, что в настоящее время в городе построено более 60 храмов.
Тамбова подчеркнула, что в Екатеринбурге еще 30 приходов, которые «ютятся в приспособленных помещениях».
Ранее сообщалось, что в РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге.