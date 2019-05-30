Опрос: россияне стали больше пить

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, сколько россиян употребляют алкоголь. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, граждане страны стали больше пить: число непьющих сократилось на 7% по сравнению с прошлым годом и составило 33%. Таким образом, время от времени алкогольные напитки употребляют около 67% респондентов.

Уточняется, что 27% пьют реже, чем раз в месяц, 6% употребляют алкоголь несколько раз в неделю, 16% — раз в месяц, 18% выпивают два-три раза в месяц.

Ранее сообщалось, что все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву.