Непреодолимое желание выпить кофе может быть признаком зависимости

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн предупредил россиян о развитии зависимости от кофе, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, если регулярно употреблять содержащие кофе напитки, в случае резкого отказа от них может развиться синдром зависимости. Брюн отметил, что наблюдающиеся при этом изменения самочувствия являются абстинентным синдромом и характерны для тех, кто страдает от алкогольной или наркотической зависимости.

«Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают…непреодолимое желание как можно быстрее, отложив все, даже самые срочные дела, найти и непременно выпить обязательный утренний кофе», — сказал Брюн.

Среди симптомов он также назвал беспокойство, резкие перепады настроения, снижение работоспособности, головную боль и сонливость.

Ранее кофе попал в перечень уничтожающих женскую красоту продуктов.