Православная церковь Украины окончательно запретила Украинскую православную церковь

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Глава православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний подписал указ, в котором подчеркивается, что деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) является незаконной. Об этом сообщает УНИАН.

В документе говорится, что любые письменные распоряжения, выданные от имени УПЦ КП после 30 января 2019 года, не имеют никакой силы. В указе это объясняется тем, что УПЦ КП согласилась полностью войти в состав созданной в прошлом году ПЦУ.

Ранее глава УПЦ КП Филарет захотел вернуться в прошлое и не соглашаться на томос об автокефалии церкви на Украине.