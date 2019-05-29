Колумнист «Газеты.Ru» удостоена премии «Либмиссия» в специальной номинации

Журналист и колумнист «Газеты.Ru» Анастасия Миронова удостоена публицистической премии «Либмиссия» в специальной номинации — «За новую смелость в публицистике». Жюри отметило Миронову за цикл статей для «Газеты.Ru».

«Анастасия Миронова в каком-то смысле свежее имя в нашей публицистике за последние несколько лет. Мы отметили ее за безоглядность и страстность», – отметила член жюри, директор Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ Анна Качкаева.

Церемония награждения состоялась в среду, 29 мая, в Москве.

Анастасия Миронова окончила филфак Тюменского государственного университета, затем уехала учиться в Лондон. Вся профессиональная карьера связана с журналистикой.

«Уверена, что за словами «безоглядно что и страстность» скрываются в том числе и другие — прямота и жесткость. У меня действительно сложилась репутация автора резкого. В свое оправдание могу сказать, что далеко не всегда я в текстах обозначаю свое мнение. Порой я выражаю и проговариваю то, что другие сказать по разным причинам не хотят. А я за это берусь, потому что сложившуюся в российской даже условно независимой прессе традицию хорового пения считаю опасной. «Газету.Ru» я как раз ценю за умение не подключаться к какому-либо хоровому пению», — сказала лауреат.

В номинации «Аналитика» лауреатом премии стал журналист Аркадий Островский за книгу «Говорит и показывает Россия. Путешествие из будущего в прошлое средствами массовой информации». Специальным призом в этой номинации отмечена работа Ольги Романовой «Русь сидящая». В номинации «Публицистика» жюри удостоило премии журналиста, политконсультанта и писателя Ивана Давыдова.

Премия вручается авторам за самую удачную книгу о текущем общественно-политическом процессе (номинация «Аналитика») и за крупный цикл содержательных публикаций в СМИ (номинация «Публицистика»).