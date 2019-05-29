Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

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В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, школьнице, которая является инвалидом с детства, стало плохо во время экзамена.

Как отмечается, перед экзаменом медработники настоятельно рекомендовали девушке отказаться от сдачи, так как было понятно, что ей нездоровится.

При этом девушке была оказана оперативная медицинская помощь, но врачи не смогли вернуть ее к жизни.

Ранее сообщалось, что в Перми проведут молебен об успешной сдаче ЕГЭ.