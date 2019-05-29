Оставленный в припаркованном автомобиле ребенок погиб

Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов заявил, что ребенок, который был оставлен в припаркованном автомобиле, погиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, автомобиль с ребенком 2014 года рождения самопроизвольно покатился со склона на несколько сотен метров.

Уточняется, что во время неуправляемого движения машина врезалась в жилое строение и перевернулась. Ребенок был доставлен в больницу, однако после скончался от полученных травм.

На настоящий момент правоохранительные органы ведут расследование по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что женщина насмерть сбила ребенка на велосипеде.