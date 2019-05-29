Направлявшийся к Папе Римскому британец сделал опечатку и попал в Германию

Житель Великобритании, направлявшийся в Ватикан, с ошибкой ввел в навигаторе слово «Рим», в результате чего попал в Германию. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, 81-летний британец написал на английском языке Rom вместо Rome, в результате чего приехал в поселок Ром, расположенный в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия в 1440 км от итальянской столицы.

Когда навигатор известил путешественника об окончании поездки, мужчина вышел из автомобиля, но забыл поставить его на ручной тормоз, и машина врезалась в столб. После ДТП к нему подошли полицейские и сообщили британцу, что он находится не в Риме. В ответ мужчина заявил, что отстал от графика всего на пару часов.

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