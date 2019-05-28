Отец сестер Хачатурян принуждал дочь к сексу, установило следствие

Промежуточное следствие установило, что отец сестер Хачатурян Михаил принуждал одну из дочерей к сексу, стало известно во время программы Андрея Малахова «Прямой эфир».

Следы ДНК мужчины и одной из его дочерей были найдены на постельном белье в ходе биологической экспертизы, рассказал адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

Защита уверена, что это было спонтанное убийство — реакция на длительное психотравмирующее обращение отца.

Ранее у одной из сестер Хачатурян выявили расстройство психики.

Сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна.

В сентябре суд изменил девушкам меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.