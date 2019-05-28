Экс-главе Росграницы грозит арест по новому делу
Борис Кожемякин, который является адвокатом бывшего главы Росграницы Дмитрия Безделова, проинформировал о том, что его подзащитного хотят арестовать по новому делу. Об этом сообщает ТАСС.
По словам адвоката, Безделов уже отбывает наказание по первому уголовному делу за мошенничество на сумму в почти 500 млн руб.
«Следственный департамент МВД просит арестовать моего подзащитного на два месяца в рамках нового уголовного дела», — заявил Кожемякин.
Он добавил, что новое дело имеет отношения к первому.
Ранее сообщалось, что экс-главе Росграницы сократили срок за хищение 500 млн рублей.