Экс-главе Росграницы грозит арест по новому делу

Борис Кожемякин, который является адвокатом бывшего главы Росграницы Дмитрия Безделова, проинформировал о том, что его подзащитного хотят арестовать по новому делу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката, Безделов уже отбывает наказание по первому уголовному делу за мошенничество на сумму в почти 500 млн руб.

«Следственный департамент МВД просит арестовать моего подзащитного на два месяца в рамках нового уголовного дела», — заявил Кожемякин.

Он добавил, что новое дело имеет отношения к первому.

Ранее сообщалось, что экс-главе Росграницы сократили срок за хищение 500 млн рублей.