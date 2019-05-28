Еврейские подростки случайно спасли утопающего нациста

В штате Массачусетс подростки евреи спасли тонущего мужчину, у которого была татуировка со свастикой, об этом сообщает Fox News.

Четыре мальчика заметили утопающего ночью, когда прогуливались около водохранилища Честнат Хилл, и сразу вызвали полицию. Прибывший сотрудник увидел неподвижное тело в воде, а затем, вытащив мужчину на берег, увидел татуировку свастики на его руке.

«Хорошее дело есть хорошее дело, и это часть нашей жизни. Но иногда жизнь оборачивается неожиданным и интересным образом. Этот случай не исключение», — рассказал полицейский.

Школьники, которые предпочли не называть имен, сказали, что не сожалеют о своем поступке. Единственное, на чем они настояли, это чтобы выжившего осведомили, что его спасли еврейские подростки. По данным медиков, мужчина скоро полностью восстановится после инцидента.

Ранее сообщалось, что власти Германии посоветовали евреям не выходить на улицу в кипах.