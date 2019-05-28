Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы

Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.

В издании рассказали, что Анна Лучинина, которая учится в одном из медвузов, год назад в своем твиттере очень грубо прокомментировала прохождение практики. В частности, она называла пациентов больницы «наркоманами, бомжами и алкашами», а также подчеркивала, что «ничего хуже не может быть... чем практика в гнойной хирургии».

«Я уволюсь, конечно, с больницы в ближайший месяц. Я работать здесь не буду тоже, хочу меры такие принять», — заявил Лучинин.

Он добавил, что из-за скандала местные жители «очень негативно» настроены и к его дочери, и ко врачам вообще.

В прошлом году сообщалось, что врачи в Воронеже ампутировали не ту ногу бывшей узнице концлагеря.