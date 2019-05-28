В российских школах появится новый предмет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ. ОБ этом сообщает ТАСС.

По ее словам, новые программы, направленные на формирование здорового образа жизни, будут предназначены для детей четырех возрастных групп.

«Мы очень торопимся и хотим, чтобы это было внедрено в будущем году», — отметила Скворцова.

Она добавила, что детей в возрасте от трех до шести лет будут обучать личной гигиене. В более взрослом возрасте школьников будут учить, как регулировать состояние своего здоровья, а учеников старших классов будут обучать навыкам оказания первой медицинской помощи.

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