Стрельба произошла в одной из школ Польши

В одной из польских школ произошла стрельба. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Как отмечается, бывший ученик пришел в школу и начал стрелять. Также он взорвал две петарды.

Уточняется, что в ходе стрельбы были ранены два человека. 18-летний парень ранил в живот сотрудницу школы. Также 11-летняя школьница получила ранения бедра и грудной клетки в результате взрыва петарды. На настоящий момент их состояние стабильное.

Парень был обезврежен и задержан. Сейчас сотрудники полиции пытаются выяснить его мотивы, однако известно, что ранее молодой человек проходил психиатрическое лечение.

Ранее сообщалось, что ученики школы в Колорадо расстреляли одноклассников.