Киев направит ноту Москве по выдаче украинских моряков
Замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что министерство иностранных дел Украины подготовило для внешнеполитического ведомства России ноту по освобождению украинских моряков. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в ноте задается вопрос, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году.
Она добавила, что в понедельник, 27 мая, ноту передадут в МИД России.
Также она подчеркнула, что завтра, 28 мая, власти Украины обратятся в МИДы других стран с просьбой потребовать от России выполнения решения Международного трибунала ООН.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным продление ареста всех украинских моряков.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.