Киев направит ноту Москве по выдаче украинских моряков

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Замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что министерство иностранных дел Украины подготовило для внешнеполитического ведомства России ноту по освобождению украинских моряков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в ноте задается вопрос, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году.

Она добавила, что в понедельник, 27 мая, ноту передадут в МИД России.

Также она подчеркнула, что завтра, 28 мая, власти Украины обратятся в МИДы других стран с просьбой потребовать от России выполнения решения Международного трибунала ООН.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным продление ареста всех украинских моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.