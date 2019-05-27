Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали

По решению суда в Москве был арестован сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур, который наехал на сотрудника ДПС. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Галлямова заключили под стражу на два месяца.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Галлямову меры пресечения в виде содержания под стражей», — озвучила постановление судья.

Уточняется, что Галлямов обвиняется по статье «применение опасного для жизни насилия к представителю власти». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.

В ночь на воскресенье, 26 мая, водителя Toyota Land Cruiser на западе Москвы остановили для проверки документов. Он скрылся, а во время погони сбил инспектора ДПС. Отмечалось, что во время задержания молодой человек вел себя неадекватно. По информации телеграм-канала «112», за рулем автомобиля был 27-летний сын экс-сенатора Тимур Галлямов. Пострадавший инспектор ДПС госпитализирован.