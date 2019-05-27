На редакцию газеты в Ставрополе напал психически больной автор

Депутат краевой думы Ставрополья Виктор Лозовой, рассказал, что напавший на сотрудников редакции газеты «Родина» требовал опубликовать свою статью о Сталине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оказавшийся свидетелем инцидента депутат заявил, что напавший с ножом мужчина психически болен.

По словам Лозового, автор принес главному редактору статью про Сталина и требовал ее немедленно опубликовать.

Когда ему отказали, он вытащил нож и напал на людей.

«Главный редактор отвернулся, и ему в шею, в левую щеку попал, тут начали защищать, троих членов крайкома ранил», — рассказал свидетель инцидента.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина».