Власти Германии посоветовали евреям не выходить в кипах

Власти Германии обратилось к еврейскому сообществу с требованием избегать ношения национального головного убора в публичных местах, об этом сообщает Neues Deutchland.

Причиной подобного шага стало желание снизить количество преступлений, совершаемых на почве национальной ненависти. Правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн рассказал о том, что в стране наблюдается подъем антисемитских настроений. Он поддержал инициативу, созданную руководством страны.

«Я бы не советовал евреям постоянно носить кипы в Германии куда бы они не пошли», — заявил он.

По данным немецкой вещательной компании Deutsche Welle число нападений на евреев выросло на 10% в период с 2017 по 2018 год. Количество зарегистрированных преступлений возросло с 37 до 62 в тот же период.

Некоторые политики с критикой высказались о новом указе. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман заявил, что подобные решения лишают граждан свободы вероисповедания, поскольку кипа является неотъемлемой частью иудаизма.