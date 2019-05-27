Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По его словам, за рабочим днем каждого водителя такси будет следить система ГЛОНАСС и не позволит им работать сверх нормы.

Также Москвичев отметил, что в настоящее время в Госдуме пишут «совершенно другие понятия о легковом такси», а также различные требования и правила.

Ранее сообщалось, что Госдума может обсудить новый закон о такси. Отмечалось, что трудовой день водителей будет ограничен 8 часами.