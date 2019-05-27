Смерть предрекли косаткам из «китовой тюрьмы» в Приморье

Немедленный выпуск косаток на волю из китовой тюрьмы» в Приморье может привести к их гибели. Об этом заявил представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров, передает РИА «Новости».

Отмечается, что об этом он сказал, находясь в зале суда на заседании по иску экологов о «китовой тюрьме.

По словам Говорова, если косаток сразу выпустить в естественную среду обитания, то они, скорее всего, умрут.

Ранее сообщалось, что невыполнение поручений Путина по «китовой тюрьме» констатировали в Кремле.