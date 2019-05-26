Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По имеющимся данным, Галлямов признался следователям после задержания, что употреблял кокаин.

В ночь на воскресенье, 26 мая, водителя Toyota Land Cruiser на западе Москвы остановили для проверки документов. Он скрылся, а во время погони сбил инспектора ДПС. Отмечалось, что во время задержания молодой человек вел себя неадекватно. По информации телеграм-канала «112», за рулем автомобиля был 27-летний сын экс-сенатора Тимур Галлямов. Пострадавший инспектор ДПС госпитализирован.

Ранее сообщалось, что по факту наезда на сотрудника ДПС в Москве возбуждено уголовное дело.