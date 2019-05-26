Вооруженная атака на католическую церковь произошла в Буркина-Фасо

Группа вооруженных людей напала на католическую церковь в Буркина-Фасо, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает местное Agence dinformation du Burkina.

По информации агентства, еще как минимум пять человек получили ранения.

Отмечается, что на часовню напали 12 человек, прибывшие на мотоциклах.

Это уже не первая атака на католические храмы в Буркина-Фасо за этот месяц. Так, 12 мая вооруженные люди ворвались в церковь на севере Буркина-Фасо и открыли огонь по прихожанам. Тогда жертвами атаки стали по меньшей мере шесть человек, в том числе священник.

Большинство жителей Буркина-Фасо (60%) — мусульмане, христиан (в основном католиков) в стране чуть более 23%.